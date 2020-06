Alfa Romeo 4C sfida una Mini Cooper JCW Roadster in una drag race

Nel segmento delle auto sportive leggere, l’Alfa Romeo 4C è sicuramente una delle migliori. Il suo rapporto peso/potenza pari a 4.6 kg/CV è migliore di quello di una Lotus Elise e quasi allo stesso livello di quello offerto da una Evora. Come si comporta, però, con una Mini Cooper JCW Roadster in una drag race?

Il canale YouTube Stef ABtv ha provato a darci una risposta mettendo a confronto le due vetture, anche se in questo caso la Mini ha un asso nella manica. Prima di passare al filmato, mettiamo in chiaro le caratteristiche offerte dai due modelli.

Alfa Romeo 4C: la sportiva leggera del Biscione gareggia contro una Mini Cooper JCW Roadster modificata

L’Alfa Romeo 4C è equipaggiata da un motore turbo a quattro cilindri da 1.75 litri capace di sviluppare una potenza di 240 CV e 350 nm di coppia massima. Anche se non sono numeri alti, bisogna considerare che il peso di questo modello è di soli 895 kg (a secco).

Per quanto riguarda la Mini Cooper JCW Roadster, di serie propone un motore turbo benzina da 1.6 litri che sviluppa 208 CV. Tuttavia, l’esemplare provato da Stef ABtv non è originale in quanto presenta alcune modifiche. Queste permettono ora al propulsore di erogare 270 CV e 400 nm.

Nonostante ciò, bisogna sottolineare che la Mini è significativamente più pesante dell’Alfa Romeo 4C poiché pesa 1267 kg. Per scoprire la vincitrice di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.