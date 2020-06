Ferrari 488 Pista: ecco una one-off rivestita in Verde Francesca

La Ferrari 488 Pista è senza dubbio una delle auto da corsa più desiderabili degli ultimi anni. Nel Regno Unito si trova un esemplare diverso da qualsiasi altro presente sul mercato. Parliamo di una one-off.

Questa particolare 488 Pista è rivestita nella colorazione Verde Francesca e recentemente è stata protagonista di un video pubblicato su YouTube da TheTFJJ. In un mondo in cui la stragrande maggioranza di supercar Ferrari è dipinta nelle tipiche tonalità di rosso, giallo e nero, sicuramente è interessante vedere un modello così desiderabile rifinito in una colorazione che si distingue davvero.

Ferrari 488 Pista: scopriamo insieme un esclusivo esemplare rivestito in Verde Francesca

Lo youtuber afferma che il colore di questa Ferrari 488 Pista si ispira al Verde Tevere utilizzato sulla one-off Ferrari 250 SWB. La vernice verde a contrasto è ricca di parti in fibra di carbonio che includono diffusore, minigonne laterali, prese d’aria laterali, splitter anteriore e i nuovi cerchi opzionali sempre in fibra di carbonio disponibili come optional.

Vi ricordiamo che sotto il cofano della supercar è presente un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima. Questo permette al potente bolide di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 340 km/h.

Non è chiaro quanto il proprietario di questa Ferrari 488 Pista abbia pagato per rivestirla nella colorazione Verde Francesca ma sicuramente si tratta di un processo parecchio costoso.