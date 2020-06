Dodge Dart del 1968 con cofano della Mustang è in vendita

Per chi è alla ricerca di un’auto da progetto che merita un restauro accurato, allora la Dodge Dart del 1968 che vi proponiamo in questo articolo è sicuramente una delle migliori disponibili al momento in vendita negli Stati Uniti.

Se ciò non bastasse, sotto il cofano troviamo il motore originale Slant a sei cilindri in linea che è stato installato nella vettura quando è stata prodotta 52 anni fa. Inoltre, il propulsore viene fornito con alcune caratteristiche uniche che non si trovano altrove.

Dodge Dart: in vendita su eBay un esemplare del 1968 con alcune caratteristiche speciali

Secondo il rivenditore Backyard Classics, il propulsore funziona ancora bene, oltre a proporre un sound ancora soddisfacente. Questo significa che, se non si vuole ripristinare direttamente quest’auto, allora il motore vale la pena recuperarlo perché può essere installato su un’altra vettura.

La descrizione presente nell’annuncio di vendita su eBay rivela che il volante di questa Dodge Dart si è staccato ad un certo punto della sua vita passata. Nonostante ciò, il venditore garantisce che la vettura è in grado di sterzare correttamente. Il cofano motore presenta alcune caratteristiche estetiche prese in prestito da una Ford Mustang del ‘71.

Tuttavia, Backyard Klassics propone in vendita anche il cofano originale nel caso in cui lo si volesse sostituirlo a quello della Mustang. Purtroppo, come sottolineato dal rivenditore, questa Dodge Dart dispone di diverse parti arrugginite come ad esempio alcune zone del sedile posteriore. Per quanto riguarda il prezzo, la vettura è disponibile per soli 1650 dollari (1466 euro).