Vettel non avrebbe mai parlato con Racing Point

Racing Point ha confermato Sergio Perez e Lance Stroll come duo di piloti per il 2021 in una fase iniziale. Ciò significa che Sebastian Vettel non sarà idoneo per un posto nella scuderia britannica che inizierà la prossima stagione come Aston Martin F1 Team. Otmar Szafnauer non ha quindi avuto contatti con Vettel. Quando gli è stato chiesto se ha parlato con il quattro volte campione del mondo negli ultimi giorni, Otmar Szfanauer risponde che non ha chiamato Vettel. “Sebastian ed io siamo buoni amici da molto tempo, anche prima di entrare in Formula 1. Non mi ha chiamato, quindi non gli ho parlato.”

Per Vettel, le opzioni sembrano molto limitate per la prossima stagione. Delle squadre (un po ‘) competitive, solo Renault e Mercedes hanno ancora un posto da offrire. “Non posso parlare per Sebastian, ma sappiamo tutti quanto ha fatto bene” , afferma il capo della squadra di Racing Point in un podcast sul sito ufficiale della Formula 1 sulle possibilità per Vettel nel 2021. Szfanauer è del parere che il pilota tedesco non debba ancora ritirarsi. ” Penso che abbia ancora dei bei anni davanti a sé alla sua età relativamente giovane di 33 anni. Ma non tocca a me dirlo “, conclude.

