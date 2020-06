Sainz e Norris al kart per prepararsi al ritorno in F1

Carlos Sainz e Lando Norris si sono divertiti ieri ai comandi di due kart del team Dan Holland Racing per prepararsi al ritorno della Formula 1, che si svolgerà in Austria il primo fine settimana di luglio. Va ricordato che la McLaren, a differenza di altri team, non effettuerà alcun test con l’auto di Formula 1 come “disossidazione” dei suoi piloti, quindi hanno deciso di provare altri percorsi alternativi.

La scorsa settimana Lando Norris è già entrato in una Formula 3 del team Carlin come contatto con la competizione, una strategia che Carlos Sainz stesso traccerà nei prossimi giorni – prevedibilmente a Silverstone. In questa occasione, i piloti della McLaren sono tornati alle origini ieri, per andare al kart – guidati dal team Dan Holland Racing – per continuare il processo di riadattamento ai circuiti e ai veicoli da corsa. Il luogo prescelto era il Whilton Mill Go Karting, un circuito alle porte di Daventry, nel Regno Unito. Lì si sono goduti una giornata di test produttivi in ​​cui il tempo ha rispettato l’attività in pista.

Non è la prima volta che il pilota di Madrid sale su un kart dopo il confinamento forzato dal coronavirus, dato che prima di partire per la Gran Bretagna, ha guidato sulla pista valenciana di Chiva. Anche altri piloti di Formula 1 hanno usato il kart come misura di preparazione per l’inizio della stagione. George Russell ha tentato la fortuna la scorsa settimana e Charles Leclerc ha fatto lo stesso in Italia questa settimana.

Da parte loro, alcune squadre hanno preferito andare dritte al punto. Mercedes ha organizzato un test con un’auto del 2018, qualcosa a cui Ferrari e Renault si accoderanno. Racing Point e AlphaTauri trascorreranno i loro “giorni delle riprese” con le auto di quest’anno.

