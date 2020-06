Alfa Romeo C-SUV potrebbe essere il primo veicolo della fusione FCA-PSA

Dopo aver annullato la presentazione di alcuni modelli, annunciati durante il Capital Markets Day 2018, Alfa Romeo concentrerà le sue forze in futuro su quattro modelli: Giulia, Stelvio, la versione di produzione del Tonale e un nuovo SUV compatto.

Secondo quanto affermato da Autocar, il C-SUV potrebbe essere il primo veicolo ad arrivare sul mercato in seguito alla fusione tra FCA e PSA. Inoltre, la stessa fonte sostiene che il misterioso modello potrebbe sorgere sulla piattaforma eCMP aggiornata di PSA che arriverà su almeno altri sette nuovi veicoli del gruppo francese l’anno prossimo, fra cui le versioni elettrificate di Peugeot 208, Peugeot 2008, Vauxhall Corsa e DS 3 Crossback.

Alfa Romeo C-SUV: il nuovo SUV potrebbe nascere sula piattaforma eCMP di PSA

Il SUV compatto completamente elettrico sarà ben diverso dall’Alfa Romeo Tonale, che dovrebbe proporre una configurazione ibrida plug-in molto simile a quella usata da Jeep su Renegade e Compass 4xe.

Secondo una delle fonti di Autocar, il design della gamma Alfa Romeo sarà rispettato in quanto i due gruppi non vogliono fare un copia e incolla in tutta la linea dato che ogni segmento e vettura ha una propria personalità e gli acquirenti hanno gusti differenti. Dunque, l’Alfa Romeo C-SUV non sarà identico né al Tonale e né allo Stelvio.

La versione elettrificata della Peugeot 2008, soprannominata e-2008, dovrebbe avere delle dimensioni simili al CUV del Biscione ma, rispetto al singolo motore elettrico posizionato anteriormente con potenza probabile di 138 CV e 260 nm e al pacco batterie da 50 kWh che dovrebbe fornire 312 km di autonomia del ciclo WLTP, l’Alfa Romeo EV probabilmente avrà una configurazione diversa.

In ogni caso, il nuovo C-SUV sarà un passo molto importante per la casa automobilistica di Arese per raggiungere il suo obiettivo di 400.000 unità vendute in tutto il mondo.