LoJack Connect è l’app che permette di controllare l’auto da smartphone

LoJack Italia ha annunciato nelle scorse ore una nuova applicazione chiamata LoJack Connect che offre una funzionalità davvero interessante, studiata appositamente per i concessionari e gli automobilisti. In sostanza, l’app LoJack Connect permette di avere sempre sotto controllo la vettura dallo smartphone e rafforzare il dialogo con i clienti.

Nello specifico, gli automobilisti possono conoscere diversi aspetti dell’auto direttamente dal telefono come sicurezza, gestione e manutenzione mentre i concessionari possono supportare gli automobilisti.

LoJack Connect: arriva l’app creata per supportare gli automobilisti

LoJack Connect si collega al dispositivo LoJack installato a bordo della vettura. Proprio questa connessione permette di conoscere la posizione dell’auto, le scadenze di bollo, assicurazione, revisione, cambio pneumatici e del servizio, verificare il proprio stile di guida prendendo come riferimento diversi parametri (es. regolarità dell’andatura), conoscere lo stato di ricarica della batteria e tanto altro ancora.

In aggiunta, in caso di incidente, è possibile sfruttare la funzione LoJack Assist che permette all’automobilista di contattare direttamente la centrale operativa della società (attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) in pochissimi tap in modo da ricevere soccorso.

In caso di furto, il proprietario della vettura può inviare una foto della denuncia di furto sempre alla centrale operativa LoJack sfruttando lo smartphone così da avviare quanto prima le ricerche. Tra le funzioni offerte dall’app LoJack Connect abbiamo anche le notifiche in caso di tentato furto, se la batteria viene scollegata oppure se la stessa auto viene sollevata o spostata con motore spento.

Non mancano le funzionalità Family mode e Protezione veicolo. La prima permette di ricevere un avviso sempre sullo smartphone quando la propria auto, guidata da un familiare, entra o esce da una zona preimpostata. La seconda, invece, invia una notifica quando la vettura esce da un’area specifica.