Ricciardo loda Vettel: è onesto e sincero

Il rapporto che lega Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo è quello di chi ha condiviso lo stesso box, in casa Red Bull, per un anno intero ovvero nel 2014. L’australiano di origini italiane sostituiva Mark Webber. Daniel è stato forse uno dei più incisi compagni di squadra di Sebastian, prima dell’approdo di Leclerc in Ferrari, capace com’era di mettere in serie difficoltà il quattro volte Campione del Mondo. Ricciardo, infatti, proprio nel 2014 riuscì a sopravanzare di parecchio il suo compagno di squadra: a fine anno i due disponevano di 238 e 167 punti (a favore di Ricciardo) con numerico di vittorie pari a 3 per l’australiano e 0 per il tedesco. Proprio al termine di quell’anno Sebastian lasciava i bibitari per approdare a Maranello.

Ricciardo ha speso parole di stima per Vettel

L’australiano che concluderà la sua ultima stagione con la Renault proprio quest’anno, prima di trasferirsi in McLaren, ha fornito interessanti parole di stima proprio per Sebastian Vettel che invece si ritrova ancora senza certezze per il suo prossimo futuro. “Di Sebastian ho assolutamente ottimi ricordi. Di certo abbiamo anche trascorso momenti difficili, soprattutto per lui che aveva già vinto quattro volte il Titolo Mondiale. È sempre stato sempre competitivo e ogni volta che finivamo un Gran Premio veniva sempre da me per congratularsi per il risultato – ha ammesso Ricciardo in una diretta sul suo profilo Instagram – era davvero molto sportivo ma anche sincero e davvero onesto. Si comportava così anche a telecamere spente, lo rispetto moltissimo”.

Un vero e proprio attestato di stima quello fornito da Ricciardo nei confronti di Vettel. “Abbiamo sempre avuto grande rispetto l’uno per l’altro. Lui è uno dei grandi di questa Formula 1. Fa ogni cosa a modo suo e non ha bisogno di Instagram perché appartiene alla vecchia scuola di piloti. Fa sempre valere le sue scelte” ha concluso Ricciardo.