Raikkonen: nella scelta di correre con Alfa Romeo anche la vicinanza alla famiglia

Kimi Raikkonen è molto noto per il fatto di essere un vero e proprio personaggio, che va al di là della sua carriera nel Circus (e altrove). Nel corso della sua carriera in Formula 1, che dura da quasi due decenni, Kimi è noto alla maggior parte delle persone come una persona a cui non piace parlare molto. È noto per il suo umorismo secco, per la personalità fredda (che gli è valsa l’appellativo Iceman) e spesso anche per alcune particolari buffonate. Tuttavia, dopo la nascita del suo primo figlio, Kimi è diventato un uomo di famiglia e rivela come tutto ciò abbia avuto un ruolo nel concretizzarsi della firma con Alfa Romeo Racing.

Per stare vicino alla famiglia

Parlando col sito internet della Formula 1, Kimi rispondendo alla domanda sul perché abbia scelto l’Alfa Romeo dopo aver lasciato la Ferrari ha ammesso: “Aiuta molto essere più vicini a casa. Quando devi andare a fare alcune cose per la squadra, non devi lasciare il tuo Paese. Sei lì in 40 minuti, fai quello che devi fare e poi torni nel primo pomeriggio. Risparmi qualche ora qua e là, ma nel corso dell’anno inizia a essere molto tempo”. Alla sua età Raikkonen preferisce bilanciare le corse con tutto il resto, a cominciare dalla sua vita quotidiana e dalla sua famiglia. La firma per Alfa Romeo ha reso tutto questo più semplice per Kimi. Essendo più vicino alla sua famiglia può dedicare una buona quantità di tempo ai suoi cari e allo stesso tempo godersi tutto il tempo che gli rimane in Formula 1.

La prima stagione in Alfa Romeo Racing per Kimi Raikkonen ha rappresentato due facce di una stessa medaglia. Nelle prime 12 gare della stagione Kimi ha impressionato i fan accumulando 31 punti a bordo di una monoposto che non aveva le medesime caratteristiche della Ferrari da cui proveniva. Tuttavia, nelle sue ultime 9 gare, Kimi ha ottenuto solamente 12 punti; quelli che sono arrivati ​​da un quarto posto agguantato in Brasile.