Assicurazioni: nel 2019 sono diminuiti i reclami di oltre il 5%

Le compagnie assicurative, sia italiane che estere, che operano in Italia hanno ricevuto meno reclami nel 2019 rispetto al 2018. Parliamo di una diminuzione del 5,8% a 91.631 reclami. Nello specifico, le aziende assicurative italiane hanno ricevuto 80.822 mentre quelle europee 10.809.

La notizia è stata diffusa nelle scorse ore da un rapporto pubblicato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Questo afferma che sono stati accolti il 27,8% dei reclami presentati mentre i respinti rappresentano il 5,4% e i transatti il 9,6%. Il restante 10,2% risultava in fase istruttoria alla fine del 2019.

Assicurazioni: le compagnie assicurative italiane hanno ricevuto 80.822 reclami in tutto il 2019

L’IVASS afferma che l’assicurazione auto si conferma il comparto con il maggior numero di esposti (45,5% del totale), soprattutto per le società assicurative italiane che hanno raggiunto la percentuale del 48% rispetto al 26,6% delle aziende estere.

Secondo il rapporto dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, i clienti delle compagnie assicurative estere sono rimasti insoddisfatti per le polizze viaggi, le polizze del comparto sanitario e l’RC professionale. In conclusione, il rapporto dell’IVASS sottolinea che il tempo medio di risposta da parte delle compagnie resta al di sotto dei 45 giorni, ossia il limite previsto dal regolamento.