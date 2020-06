Enel X lancia un servizio di soccorso speciale per le auto elettriche

Un po’ di tempo fa, Enel X ha lanciato una nuova applicazione chiamata JuicePass che permette di caricare le auto elettriche in Italia e in Europa sfruttando le tantissime colonnine di ricarica sia pubbliche che private.

Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato che per tutti i possessori di JuicePass è disponibile un servizio di assistenza dedicato utile nel caso in cui si rimanga senza energia, quindi impossibilitati nel far muovere il proprio veicolo a zero emissioni.

Enel X: l’azienda lancia un nuovo servizio in collaborazione con E-GAP dedicato alle auto elettriche

Ciò è possibile grazie all’accordo siglato tra Enel X ed E-GAP. Quest’ultima è una società che mette a disposizione degli speciali furgoni per ricaricare rapidamente i veicoli elettrici che si trovano in strada con la batteria scarica.

Il funzionamento del nuovo servizio lanciato da Enel X è molto semplice. Se si rimane a corto di energia oppure con un’autonomia insufficiente per poter raggiungere la stazione di ricarica Enel X più vicina, basterà aprire l’app JuicePass e accedere alla piattaforma E-GAP.

Nella pagina successiva, il cliente potrà scegliere la tariffa più adeguata alle sue necessità fra le tre disponibili: Small per 30 minuti di ricarica e 5 kWh di energia, Medium per 45 minuti e 10 kWh e Large per 60 minuti e 15 kWh.

Una volta scelta l’opzione desiderata, un furgone speciale E-GAP raggiungerà la posizione del cliente. Se ciò non bastasse, sfruttando sempre l’app JuicePass di Enel X, è possibile monitorare in tempo reale l’arrivo del mezzo di soccorso.

La società ha comunicato che al momento questo servizio è disponibile soltanto a Milano e a Roma ma presto sarà esteso in altre città italiane. In occasione del lancio di questa nuova funzionalità, inoltre, Enel X offre gratuitamente la prima ricarica tramite E-GAP ai primi 400 clienti che utilizzano il coupon ricevuto tramite e-mail.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dai responsabili di Enel X ed E-GAP

Alberto Piglia, responsabile e-Mobility di Enel X, ha detto: “Grazie alla partnership con E-GAP ci impegniamo non solo a dotare il territorio di una rete capillare di stazioni di ricarica, piano ambizioso di Enel X già in atto da diversi anni, ma vogliamo portare ai nostri clienti tutta l’energia necessaria a ricaricare le batterie, qualora si trovino nell’impossibilità ad accedere ad una stazione di ricarica: diamo così la possibilità di vivere la mobilità elettrica senza pensieri. La grande diffusione della mobilità elettrica è segno della sempre maggior attenzione alla sostenibilità ed è già oggi l’unica alternativa per muoversi nel pieno rispetto dell’ambiente“

Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP, invece ha dichiarato: “Lo sviluppo della mobilità sostenibile passa attraverso la creazione di una rete di servizi che soddisfino, con sempre più attenzione, le esigenze quotidiane delle persone. L’obiettivo è garantire un’esperienza della mobilità green semplice e immediata. Per fare ciò, la cooperazione tra gli operatori diventa la leva principale per accelerare la diffusione delle auto elettriche sul territorio. Siamo entusiasti della partnership con Enel-X e di contribuire ad ampliare ulteriormente un’offerta di ricarica già vasta, rispondendo alle necessità di una clientela sempre più esigente e attenta alla comodità“.