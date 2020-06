Binotto: “La F1 non può diventare una F2 del futuro o una Formula E”

Mattia Binotto ha chiarito la posizione della Ferrari dopo mesi di trattative sul futuro della Formula 1. Il capo della Scuderia è contento del risultato raggiunto in merito ai regolamenti della nuova era, ma ricorda che il Grande Circo deve preservare i valori che la rendono oggi la categoria regina.

L’introduzione del massimale di bilancio e la limitazione dello sviluppo aerodinamico mettono a repentaglio la posizione della Formula 1 come categoria principale. Dopo mesi di trattative, la Ferrari ha dato queste misure a causa della situazione in cui il covid-19 le ha collocate e per garantire il futuro del campionato. Tuttavia, Mattia Binotto avverte che la F1 non può perdere la sua essenza.

“I piccoli team chiederanno sempre numeri più bassi, ma la F1 è una piattaforma di innovazione, una competizione tecnologica. La F1 non può diventare una sorta di F2 del futuro o una Formula E. F1 è la F1 e il fatto che i produttori spremono la tecnologia oltre i suoi limiti è importante “, ha detto Binotto nelle osservazioni per i fan della corsa.

Binotto riconosce di aver impiegato molto tempo a configurare i regolamenti del 2021. Sebbene la possibilità di porre il veto ai regolamenti fosse sempre presente, il leader della Ferrari spiega che non è ricorso ad essa per responsabilità. “L’utilizzo del veto a volte non è il modo giusto di gestire le cose. Il veto è solo qualcosa che verrebbe fatto alla fine del processo se si fosse completamente contro ciò che accadrà ” , ha ammesso.

“È un senso di responsabilità, che la F1 sia il bene della Ferrari e che il bene della Ferrari sia il bene della F1, quindi non penso che sia una battaglia. Non siamo in posizioni opposte. Dobbiamo collaborare per trova la soluzione corretta “, ha spiegato.

Binotto afferma che proteggere il suo staff non è stato l’unico argomento usato dalla Ferrari al tavolo delle trattative. Sebbene il leader della Scuderia assicuri che non può essere soddisfatto al 100% della conclusione, dal momento che li costringe a licenziare circa 350 persone, pensa che questo sia l’unico modo per garantire la sopravvivenza della F1.

“Non è semplicemente una decisione su un numero. La prima conseguenza per noi sono stati i nostri dipendenti. Riteniamo di avere una responsabilità sociale per proteggere i nostri lavoratori. Non è stata una conclusione non razionale, è stata una conclusione che si è adattata ai team e a noi perché ci prendiamo il tempo per parlarne”, ha spiegato.

” Non posso dire di essere completamente soddisfatto della soluzione perché ora tutto è diventato molto difficile, ma sono contento se consideriamo il punto in cui sono iniziati i colloqui”, ha ricordato. “Penso che il congelamento dei componenti e del telaio il prossimo anno sia, in qualche modo, anticoncorrenziale , ma penso che la decisione presa significhi responsabilità rispetto allo sport perché stiamo affrontando una situazione molto difficile con il Covid-19 “, ha dichiarato Binotto in conclusione.

