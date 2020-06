Kimi Raikkonen potrebbe anche abbandonare la Formula 1 a fine stagione

Kimi Raikkonen ha ammesso che potrebbe anche lasciare la Formula 1 alla fine del 2021 se si accorgesse del fatto che correre non sia più nelle sue corde. Tuttavia Iceman ha già più volte affermato che avrebbe preso una decisione solo dopo aver completato questa stagione. Allo stato attuale comunque Kimi non ha un contratto che vada oltre.

Proprio Raikkonen ha infatti ammesso: “Se continuerò a divertirmi quest’anno continuerò, altrimenti, andrò in pensione”. Il 2020 si sta rivelando un anno da incubo per la Formula 1. La stagione è stata interrotta prima ancora che iniziasse davvero e nel frattempo sono trascorsi già sette mesi senza gare. In più si aggiunge un’ulteriore possibilità di vedere lontano dalla Formula 1 un campione come Sebastian Vettel che potrebbe persino lasciare la Formula 1 il prossimo anno; se non dovesse trovare una valida sistemazione. Il 4 volte Campione del Mondo non ha un contratto per il 2021 e, a meno che Mercedes non faccia l’impensabile, la cosa non è assolutamente interessante. Raikkonen quindi potrebbe unirsi a Sebastian Vettel nella gestione delle possibili offerte provenienti da più parti.

Il pilota più anziano del lotto

Alla fine di questa stagione, Raikkonen avrà 41 anni ed è attualmente il pilota più anziano della griglia di Formula 1. Ha chiarito prima che continuerà a correre fino a quando non ne avrà voglia anche perché molte volte ha definito il suo lavoro da pilota “un hobby”. Con una giovane famiglia a cui tendere e probabilmente nulla da ottenere di grandioso ancora in Formula 1, Kimi potrebbe benissimo appendere le scarpette da corsa alla fine di questa stagione. Poi però con i regolamenti che rimangono gli stessi, Iceman potrebbe semplicemente restare nel giro per un’altra stagione.

In definitiva le decisioni si ridurranno anche a quanto bene Alfa Romeo Racing eseguirà questa stagione e la passione di Kimi per la Formula 1 quando l’ultima bandiera a scacchi sventolerà ad Abu Dhabi. Inoltre, il team italo-elvetico potrebbe comunque riservarsi di decidere sul futuro di Kimi Raikkonen. Con i giovani piloti della Ferrari in coda per unirsi un giorno alla Scuderia vale sempre la pena fare esperienza in un team come quello a marchio Alfa Romeo.

“Ho sempre detto che farò questa stagione e poi prenderò una decisione. Se quest’anno riuscirò ancora a divertirmi, continuerò, altrimenti, andrò in pensione”, ha affermato Raikkonen, parlando con Infobae. Se la stagione procede come previsto, Raikkonen diventerà il pilota più esperto della Formula 1. Ma questo a Kimi sembra non importare davvero: “Alla fine non è questo che mi renderà più o meno felice dei miei anni in Formula 1. Penso che saranno tante le cose che ricorderò dalla mia carriera rispetto al totale delle gare che ho disputato” ha concluso Kimi.