Federico Berra è il nuovo amministratore delegato di FCA Bank Germany

Federico Berra (43) è stato nominato amministratore delegato di FCA Bank Deutschland GmbH dal 3 giugno 2020. Berra ha completato con successo gli studi commerciali nel 2001 e nel 2007 ha conseguito il diploma in Financial Risk Management. Ha iniziato la sua carriera all’interno del gruppo FCA nel 2004 come analista finanziario presso FIDIS Retail, una società del gruppo FCA Bank con sede a Torino.

Dal 2010 è stato responsabile di FCA Capital Ireland e FCA Capital RE a Dublino / Irlanda. Successivamente, Berra è stato nominato CFO di FCA Capital Suisse SA, Schlieren / Svizzera, nel 2013, una posizione che ha ricoperto per un anno fino a quando è stato nominato CEO nel 2014, che ha ricoperto fino a novembre 2019 . Dal 1 ° giugno 2019, Federico Berra ha assunto la responsabilità del mercato tedesco come Country Manager di FCA Bank Deutschland GmbH.

La direzione di FCA Bank Deutschland GmbH è ora composta da Federico Berra (CEO), Klaus Bentz e Bernd Gleißner. Nell’ambito del gruppo FCA Bank, FCA Bank Deutschland, la seconda banca automobilistica più antica, opera con successo sul mercato tedesco dal 1929. A livello nazionale, è uno dei ben noti fornitori di servizi finanziari nel settore automobilistico. I servizi finanziari e assicurativi per i marchi automobilistici Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth e Ferrari sono combinati sotto il tetto di FCA Bank Deutschland GmbH.Con Erwin Hymer Group Finance, FCA Bank riunisce tutti i servizi finanziari per i principali produttori europei di camper e camper sotto lo stesso tetto.

Come motore di nuove offerte e concetti di mobilità, la società di Heilbronn è considerata orientata al futuro e innovativa. Questa strategia ha successo. Circa il 50 per cento di tutti i veicoli venduti nelle reti di concessionari cooperanti è finanziato dalla banca. Le offerte sono personalizzate in base alle esigenze del cliente e costantemente integrate nel processo di vendita al dettaglio. Un portafoglio diversificato di servizi finanziari e assicurativi viene continuamente ampliato per questo.

Ti potrebbe interessare: FCA Bank e Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana, la mobilità al servizio del paese