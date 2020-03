FCA Bank e Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana, la mobilità al servizio del paese

FCA Bank e la sua controllata Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana contro l’emergenza Covid-19. Leasys metterà a disposizione della Croce Rossa Italiana 300 vetture Fiat e Jeep appartenenti alla flotta dei Leasys Mobility Store e 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato. Le auto verranno destinate alla distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza.

“Grazie alla generosa donazione da parte di FCA Bank e della sua controllata Leasys -ha dichiarato il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca- potremo potenziare i servizi ed essere ancora più vicini a tutte quelle persone che in questo momento hanno bisogno di maggiore sostegno. Alle persone anziane, immunodepresse e tutti coloro che non possono neanche uscire di casa per fare la spesa, serve che qualcuno possa muoversi per loro. Per questo ci sono i volontari della Croce Rossa. Per questo c’è Un’Italia che Aiuta”.

“FCA Bank e Leasys sono orgogliose di poter contribuire fattivamente alle iniziative della Croce Rossa Italiana e di tutti i suoi volontari e si mettono a servizio della comunità cercando di dare sostegno a chi ha bisogno di assistenza, per affrontare e superare insieme questa emergenza il prima possibile” ha commentato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank.

