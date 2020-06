Germania: l’industria registra un calo record ad aprile

Il settore automobilistico è stato colpito pesantemente dall’emergenza coronavirus che ha praticamente bloccato la produzione per due mesi. Ad esempio, ad aprile è stato registrato un record negativo per quanto riguarda la produzione di auto in Germania rispetto al mese precedente.

Infatti, la produzione di vetture presso gli stabilimenti tedeschi delle varie case automobilistiche ha subito un vero e proprio collasso. Entrando più nello specifico, la produzione industriale in Germania ad aprile 2020 ha subito un calo record del 17,9% rispetto a febbraio. I beni capitali sono stati i più colpiti con una diminuzione del 35,3%.

Germania: il settore automobilistico è stato quello più colpito ad aprile

Anche i settori energetico e dell’edilizia hanno registrato una contrazione, del 7,2% e del 4,1% rispettivamente. Tuttavia, il mercato più colpito è stato senza ombra di dubbio quello dell’auto poiché è stato registrato un calo del 74%.

Aprile è stato il mese più colpito in quanto le misure adottate dal Governo tedesco, per contrastare la diffusione del coronavirus, sono state applicate in tutto il mese mentre a marzo e a maggio soltanto in parte.

In merito a ciò, il Ministero dell’Economia della Germania ha affermato di aver raggiunto il punto più basso con il graduale allentamento delle misure di protezione sanitaria e la ripresa della produzione nel settore dell’automotive. “La ripartenza dell’economia comincia adesso“, ha riferito il ministero.