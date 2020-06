F1 parla alla Ferrari della seconda gara in Italia, ma non a Monza

La Ferrari potrebbe essere in grado di tenere la sua 1000esima gara in Italia. Il calendario fino all’ottava gara di Monza è stato annunciato e l’ottava gara di questa stagione sarà la 999a in totale per la Ferrari. Secondo RaceFans.net , la Formula 1 avrebbe contattato la Ferrari per una possibile seconda gara in Italia sul circuito del Mugello. La Ferrari è proprietaria di questo circuito e la gara dovrebbe svolgersi una settimana dopo il GP d’Italia a Monza. Ci saranno già diverse gare back to back in questa stagione. Il Red Bull Ring e Silverstone saranno visitati due volte. Secondo quanto riferito, la Ferrari ha già reagito positivamente all’idea della gara al Mugello.

La Formula 1 avrebbe contattato la Ferrari per una possibile seconda gara in Italia sul circuito del Mugello

Sebbene il circuito in Toscana non abbia mai organizzato un weekend del Grand Prix, ha familiarità con le auto di Formula 1. Nel 2012 il Mugello è stato visitato per l’ultima volta per un test nel mezzo della stagione di Formula 1. Inizialmente, Imola avrebbe anche avuto la possibilità di ospitare un altro Gran Premio in Italia, ma a causa delle limitazioni che circondano il coronavirus non è più un’opzione. vedremo dunque come si evolverà la situazione e se davvero la Formula 1 disputerà un secondo Gran Premio in Italia nel 2020.

Ti potrebbe interessare: Jean Alesi vende la sua Ferrari F40 per far correre il figlio Giuliano