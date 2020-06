Jeep Renegade: un prototipo camuffato avvistato in India

L’arrivo del Jeep Renegade in India è uno dei lanci più attesi in queste ultime settimane. Un prototipo è stato individuato vicino a Udipi (Karnataka) sull’autostrada Goa-Mangalore.

Naturalmente il prototipo è stato camuffato ma non può essere scambiato con nessun altro veicolo a causa della sua silhouette squadrata e l’iconica griglia a sette barre fiancheggiata da fari circolari che compongono lo stile inconfondibile del SUV compatto.

Jeep Renegade: la versione indiana dovrebbe debuttare molto presto

Anche il profilo è abbastanza evidente e ci conferma al 100% che si tratta del Renegade. Qui troviamo dei passaruota quadrati, dei cerchi in lega da 17″ e una linea di cintura diritta. In particolare, i cerchi sono gli stessi del modello venduto in Europa e di quelli presenti sulla Compass in vendita già in India. Ben riconoscibili anche i fanali posteriori a LED di forma quadrata.

Sappiamo che la casa automobilistica statunitense sta lavorando su un SUV con lunghezza inferiore a 4 metri per il mercato indiano e c’è una buona probabilità che il design finale sarà molto simile a quello del Jeep Renegade.

La settimana scorsa, inoltre, il marchio di FCA ha presentato l’ultimo restyling della Compass che arriva con una nuova gamma di motori. Questa include il quattro cilindri turbo MultiAir da 1.3 litri e il diesel Multijet a quattro cilindri da 1.6 litri.

Molto probabilmente, il Renegade otterrà in India il motore benzina da 1.2 litri o più piccolo oppure il diesel da 1.5 litri o di cilindrata inferiore. Questa mossa renderebbe il crossover più appetibile per i potenziali acquirenti indiani.

In ogni caso, il Jeep Renegade verrà assemblato presso lo stabilimento FCA di Ranjangaon assieme alla Compass e molto probabilmente verrà esportato dall’India in altri mercati con guida a destra, proprio come già successo con l’altro SUV.