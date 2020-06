Ferrari 488 Pista sfida una McLaren 720S e una Aventador SV

La McLaren 720S e la Lamborghini Aventador SV sono due delle principali avversarie della prestante Ferrari 488 Pista. Nelle scorse ore, il famoso canale YouTube Carwow ha pubblicato un video in cui ci mostra una drag race condotta proprio fra questi tre modelli.

Prima di scoprire la vincitrice della corsa, parliamo un po’ delle caratteristiche tecniche proposte da queste tre supercar. La 488 Pista è equipaggiata da un motore V8 biturbo da 3.9 litri (lo stesso di Roma e SF90 Stradale) capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima.

Ferrari 488 Pista: la supervar V8 si scontra in una drag race con altre due prestanti vetture

Accanto al propulsore troviamo una trasmissione a doppia frizione a 7 marce che scarica tutta la potenza sulle ruote posteriori. Con il suo peso di 1460 kg, la Ferrari 488 Pista è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

Il primo avversario della supercar di Maranello è la McLaren 720S. Sotto il cofano troviamo una configurazione quasi identica. Infatti, il V8 biturbo propone una cilindrata di 4 litri anziché 3.9 litri e sviluppa 780 CV e 770 nm. Anche in questo caso abbiamo un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione posteriore.

Con il suo peso di 1494 kg, la 720S accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Infine, la Lamborghini Aventador SV (Super Veloce) propone una configurazione diversa. Anziché utilizzare un motore a quattro cilindri, la casa automobilistica italiana ha optato per un V12 da 6.5 litri ad aspirazione naturale in grado di erogare 750 CV di potenza e 690 nm di coppia massima.

Accanto alla trasmissione automatica a doppia frizione a 7 velocità, in questo caso abbiamo un sistema a trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi mentre la velocità di punta è di 350 km/h. La bilancia, invece, si ferma a 1695 kg.

Detto ciò, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video qui sotto per scoprire se la Ferrari 488 Pista ha vinto oppure no questa drag race condotta da Carwow.