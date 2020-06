Fiat Doblò 2021 annunciato in Brasile in una sola versione

Dando un’occhiata alla gamma Fiat presente in Brasile, è ancora possibile vedere un’auto molto vecchia presso le concessionarie del brand e non è il pick-up Strada in quanto recentemente ha ottenuto una nuova generazione. Stiamo parlando del Fiat Doblò che, anche se più giovane dello Strada, è presente da quasi due decenni sul mercato brasiliano in questa configurazione.

Nelle scorse ore la casa automobilistica di Torino ha annunciato il model year 2021 che arriva in una sola versione al prezzo di 98.290 R$ (17.545 euro). Offerto nella variante Essence, il Doblò 2021 ha come unica opzione il pacchetto Evolution al prezzo di 4150 R$ (740 euro) e che quindi porta il prezzo finale a 102.440 R$ (18.286 euro). Inoltre, la colorazione bianca costa 1600 R$ (285 euro) mentre quella grigia metallizzata 2600 R$ (464 euro). Alla fine, il prezzo raggiunge 105.040 R$ (18.750 euro).

Fiat Doblò: debutta in Brasile il model year 2021 del famoso multivan

In ogni caso, il pacchetto Evolution include radio Connect con Bluetooth e USB, fari fendinebbia, volante multifunzione in pelle, sensori di parcheggio, tergicristallo posteriore e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica.

Equipaggiato con il motore Etor.Q 1.8 con potenza fino a 132 CV, il Fiat Doblò 2021 porta ancora la prima versione dell’ex-Tritec. Accanto al propulsore trova posto un cambio manuale a 5 marce. Il furgoncino è in grado di trasportare fino a sette persone e inoltre ha molto spazio per le merci poiché i sedili posteriori possono essere rimossi.

Fiat ha chiuso il 2020 con 1274 esemplari venduti del Doblò mentre nel 2019 il numero complessivo è stato di 5530 unità. A causa dell’emergenza coronavirus, le vendite del multivan sono state pesantemente colpite e inoltre a questo si aggiunge il peso dell’età e la sola versione disponibile.