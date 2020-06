La Commissione della concorrenza dell’India (CCI) approva la proposta di fusione tra Peugeot e Fiat Chrysler Automobiles. La combinazione proposta riguarda una fusione tra Peugeot SA (“PSA”) e Fiat Chrysler Automobiles NV (“FCA”). PSA è una società a responsabilità limitata quotata in borsa costituita in Francia. È la holding di un gruppo francese, che è principalmente un produttore di apparecchiature originali e un rivenditore di autoveicoli, autovetture e veicoli commerciali leggeri con i marchi Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall e DS. Fornisce inoltre servizi accessori quali soluzioni finanziarie per l’acquisizione di autoveicoli e servizi e soluzioni per la mobilità.

Ora si aspetta che anche le autorità europee diano il via libera alla fusione tra i due colossi automobilistici che daranno vita al quarto più grande gruppo al mondo nel settore automobilistico. Ricordiamo che secondo le ultime indiscrezioni nonostante lo stop a causa della crisi sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus le trattative tra i due gruppi per concordare la fusione continuano senza grossi intoppi. Questo significa che entro fine anno o al massimo nei primi mesi del 2021 la fusione sarà conclusa e il nuovo CEO Carlos Tavares si potrà così mettere al lavoro.

