Ferrari prepara un test per Vettel e Leclerc prima dell’avvio della F1

La Formula 1 ritorna il 5 luglio con il GP d’Austria. I piloti non guidano un’auto dai test pre-stagionali di febbraio, quindi la Ferrari sta già preparando una prova per Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Come riportato dalla stessa Formula 1, il team italiano prevede che questi test verranno eseguiti nelle prossime settimane, sebbene il giorno e l’ora esatti siano ancora sconosciuti. L’obiettivo è che i piloti si familiarizzino con alcune auto simili a quelle che dovranno guidare in questo 2020.

Va ricordato che non possono girare con le loro auto attuali, quindi dovranno farlo con le auto delle stagioni precedenti del 2018 e degli anni precedenti. Lo stesso vale anche per le gomme. Pirelli fornirà la Pirelly Academy per questi test in pista. Non solo la Ferrari sosterrà tali test, ma la Mercedes ha anche recentemente annunciato che Lewis Hamilton e Valtteri Bottas prenderanno il controllo di una delle loro auto a Silverstone martedì e mercoledì della prossima settimana.

D’altra parte, Lando Norris non ha avuto l’opportunità di guidare una McLaren, ma una F3 del team Carlin. Non è lo stesso di una Formula 1, ma almeno è stato in grado di guidare con un’auto su una pista reale e non in un videogioco o simulatore come ha fatto durante questi mesi di arresto forzato dal coronavirus.

George Russell ha recentemente commentato che anche lui voleva guidare una macchina prima del primo GP della stagione in Austria per riprendere il passo. Non l’ha ancora fatto, ma lui e un altro pilota potrebbero seguire le orme di Vettel, Leclerc, Hamilton, Bottas e Norris per ottenere il massimo da questa stagione.

