Auto elettriche: la Germania raddoppia gli incentivi

La Germania vuole assolutamente che le persone accettino le auto elettriche, quindi ha creato una serie di misure per renderle più allettanti verso i consumatori. Innanzitutto, il Governo tedesco raddoppierà gli incentivi per incoraggiare le persone ad acquistare veicoli a zero emissioni.

Secondo la CNN, gli acquirenti saranno in grado di ottenere un bonus di 6000 euro per i veicoli elettrici che costano fino a 40.000 euro. Inoltre, la fonte ha affermato che l’incentivo può arrivare a 9000 euro se viene incluso il bonus messo a disposizione dalle case automobilistiche stesse.

Auto elettriche: il Governo tedesco pensa a un piano per far ripartire l’economia

Reuters ha notato che questa mossa potrebbe far aumentare le vendite dei veicoli elettrici a prezzi accessibili come la BMW i3, la Peugeot e-208, la Renault Zoe e la Tesla Model 3. L’aumento degli incentivi fa parte di un pacchetto di finanziamenti del valore di 130 miliardi di euro progettato per rilanciare l’economia tedesca che, a causa del coronavirus, ha subito pesanti perdite.

Il pacchetto si concentra principalmente sui veicoli ecologici in quanto fornisce finanziamenti per la loro ricerca e sviluppo, nonché il pagamento di una sorta di malus sui veicoli con emissioni di CO2 superiori a 95 g/km.

Il pacchetto di finanziamenti annunciato dal Governo tedesco prevede anche l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche presso le stazioni di servizio. Questo è stato progettato per rendere più appetibili i veicoli a zero emissioni in quanto la mancanza di stazioni di ricarica è stata spesso citata come una delle maggiori problematiche legate all’acquisto di modelli del genere.