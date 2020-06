Mercedes fa pretattica: ” Dobbiamo ancora colmare il divario con la Ferrari ”

La Mercedes è ancora la grande favorita per la prossima stagione di Formula 1, ma la concorrenza è vicina. Toto Wolff non è affatto sicuro del fatto che la sua scuderia in Austria sarà in grado di prendere immediatamente il primo posto. ” Il motore Ferrari è stato molto forte la scorsa stagione e penso che non abbiamo ancora visto la vera potenza della Ferrari nei test invernali. Solo nelle qualifiche vedremo dove stanno tutti, ma come sempre sono sempre molto pessimista “, afferma Wolf in una conversazione con Motorsport-total.com.

Toto Wolff non pensa che Mercedes sia la favorita e pensa che la Ferrari sia ancora avanti

La Ferrari non ha funzionato bene durante i test invernali di febbraio. Le analisi hanno mostrato che anche Racing Point potrebbe avvicinarsi abbastanza alla scuderia italiana, dove erano ancora la seconda squadra in griglia nel 2019. Quindi la domanda è se sono tornati indietro o se sono stati deliberatamente trattenuti durante i test. ‘ Dobbiamo ancora colmare il divario con la Ferrari e assicurarci di avere di nuovo un motore affidabile e forte. Neanche Honda e Renault dovrebbero essere escluse, perché tutto è a un livello abbastanza uniforme ”, conclude Wolff. La Mercedes fu veloce nei test invernali, ma si notò che i tedeschi si fermarono più volte e sembrarono avere problemi con l’affidabilità del loro motore.

