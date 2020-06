Vettel non è un’opzione per Red Bull

Il boss della Red Bull Christian Horner ha confermato che la squadra non sta cercando di riportare Sebastian Vettel nel team. Insieme, Vettel e Red Bull hanno avuto un notevole successo, ma Horner è concentrato sul futuro piuttosto che guardare indietro a ciò che è stato. “Sebastian è un grande pilota e quello che abbiamo ottenuto insieme è stato enorme: quei quattro campionati consecutivi consecutivi”, ha dichiarato Horner allo Sky Sports F1 Show. “Ha ovviamente deciso di lasciare la Ferrari , è una sua scelta.

Christian Horner ha confermato che la squadra non sta cercando di riportare Sebastian Vettel nel suo team

“Sono sicuro che ci abbia pensato molto a lungo, ma siamo molto contenti della formazione dei piloti che abbiamo messo in campo e Alex [Albon] è diventato più forte durante tutto l’anno scorso. Abbiamo Max [Verstappen] su un contratto a lungo termine e il nostro ideale è di continuare con quei due piloti, non solo per la prossima stagione ma oltre il 2021. ” Mercoledì, durante una teleconferenza sulla stampa, il boss della Mercedes, Toto Wolff, ha aperto la porta a una mossa per Vettel , dicendo: “Lo dobbiamo a un quattro volte campione del mondo non possiamo dire subito” no “. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e dove alla fine il quattro volte campione del mondo guiderà nel 2021.

Ti potrebbe interessare: Vettel potrebbe essere un’opzione per Mercedes se Lewis Hamilton o Valtteri Bottas lasceranno il team