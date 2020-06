FCA lancia il progetto Turin Geofencing Lab a Torino

FCA ha annunciato nelle scorse ore un progetto molto interessante a Torino. Esso consente alle sue auto ibride plug-in di passare automaticamente alla modalità solo elettrica nel momento in cui entrano nelle zone a traffico limitato (ZTL) del capoluogo piemontese.

Il progetto, che mira a massimizzare i benefici ambientali delle vetture ibride, arriva mentre Fiat Chrysler Automobiles sta portando sul mercato i suoi primi veicoli con propulsione alternativa, con l’obiettivo di recuperare terreno sui vari brand che già offrono una gamma completa di veicoli elettrici ed ibridi in Europa.

FCA: il gruppo sperimenta il passaggio automatico all’elettrico nelle ZTL di Torino

Il progetto, chiamato Turin Geofencing Lab, coinvolge le autorità cittadine e l’agenzia di trasporto pubblico GTT. Esso si basa su un sistema prototipale di sensori di bordo completamente integrati i quali consentono all’auto ibrida plug-in di riconoscere quando sta entrando in una zona a traffico limitato.

I sensori disattivano automaticamente il motore a combustione interna e passano alla modalità elettrica. Ciò consente alle auto ibride di usufruire di diversi vantaggi nel centro di Torino, compresi i parcheggi dedicati. Il sistema è stata inizialmente testato sul nuovo Jeep Renegade 4xe ma potrebbe essere esteso ad altri modelli plug-in hybrid di FCA a partire dal prossimo anno.

Un progetto simile è stato lanciato lo scorso anno da BMW e Rotterdam attraverso un promemoria sugli smartphone che consente al guidatore di ricordarsi di disattivare il motore a combustione interna quando passa in una zona esclusivamente elettrica della città olandese. Tuttavia, ciò non ha comportato un collegamento cosi diretto tra il veicolo e la piattaforma di accesso, come nel caso di Torino.

Roberto Di Stefano, Head of e-Mobility di FCA EMEA, ha affermato che, una volta completato il progetto a Torino, questo verrà gradualmente offerto in altre città, sia in Italia che all’estero. Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha affermato: “Con la firma di questo protocollo d’intesa la Città di Torino prosegue nel proprio impegno di laboratorio urbano per il testing e lo sviluppo di tecnologie innovative. Speriamo che il loro impiego possa contribuire a tutelare l’ambiente, favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile e, di fatto, rendere la città più vivibile“.