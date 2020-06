Fiat lancia una nuova formula di noleggio auto nel Regno Unito

Fiat ha lanciato nel Regno Unito il primo contratto di noleggio auto pay as you go che permette agli automobilisti di ottenere la nuova Fiat 500 Hybrid con pagamento anticipato di 99 sterline (110 euro). I pagamenti mensili successivi saranno di 99 sterline ma bisognerà aggiungere 19,6 penny (2,14 euro) per miglia in più percorso.

La casa automobilistica torinese afferma che, prendendo in considerazione il pagamento mensile e il carburante consumato, un tragitto giornaliero medio di 40 km costerà 10,39 sterline (11,60 euro). Secondo una ricerca condotta in UK, coloro che vivono a Londra pagano mediamente 15,25 sterline (17,02 euro) per gli spostamenti quotidiani usando i mezzi di trasporto pubblico.

Fiat: il marchio torinese lancia in UK una nuova promozione dedicata alla 500 Hybrid

Per rendere la promozione ancor più allettante, Fiat sta regalando le prime 804 km. Francesco Vanni, country manager di Fiat UK, ha affermato che si tratta di una delle offerte più convenienti lanciate fino ad ora dal brand e sicuramente diventerà molto popolare tra i consumatori nei prossimi mesi.

Il marchio di Torino paragona questa nuova promozione con ciò che si trova nel settore della telefonia mobile: comprende un prezzo di noleggio base basso e qualsiasi utilizzo viene calcolato tramite il concetto di pay as you go. Il chilometraggio percorso viene monitorato usando una scatola nera a bordo della Fiat 500 Hybrid.

Fiat è talmente fiduciosa del successo della nuova offerta che molto probabilmente verrà estesa anche ai veicoli di Alfa Romeo, Abarth e Jeep. Il contratto di noleggio auto ha una durata di quattro anni. Una volta trascorsi, gli automobilisti potranno restituire la vettura senza pagare più nulla.

Il costo iniziale è di 99 sterline e la stessa somma si applica per ogni mese fino a 47 mesi, +19,2 penny per ogni miglio guidato. Tutto questo viene calcolato attraverso la scatola nera installata sulla 500 Hybrid, quindi i proprietari pagheranno automaticamente la somma corretta ogni mese. Infine, Fiat ha specificato che non esiste un limite di chilometraggio.