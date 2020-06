Formula 1: i virologi consigliano l’isolamento cinque giorni prima di ogni GP

I virologi europei raccomandano ai piloti di isolarsi per cinque giorni prima di ogni gara, per assicurarsi che non siano infettati da covid-19. La Formula 1 ha progettato una serie di misure per ridurre al minimo il rischio di contagio al ritorno all’attività, ma gli esperti lo considerano insufficiente e raccomandano il confinamento di cinque giorni per tutto il personale del paddock e hanno tre test durante questo periodo per partire in modo sicuro. “Gli attuali test non sono abbastanza validi per rilevare le infezioni nei primi due giorni dopo l’infezione”, ha dichiarato il Dr. Jeremy Rossman, un virologo dell’Università del Kent, in una dichiarazione.

“La maggior parte delle persone è in grado di rilevare il virus in un periodo compreso tra tre e cinque giorni, quindi se tutti vengano testati tre volte in cinque giorni ciò darebbe la sicurezza di sapere che la maggior parte delle persone non sono infette. Tutto lo staff dei team di Formula 1 dovrebbe isolarsi durante i test “, ha aggiunto Rossman. Rossman spiega che se i piloti o il personale vengono infettati nei cinque giorni precedenti il ​​test, non possono essere rilevati in modo affidabile se hanno il virus. Il test risulterebbe negativo anche se positivo e questo può causare loro di infettare altre persone in pista senza sapere di essere malate.

Un buon modo per evitare questa situazione è fare un secondo test su tutti coloro che danno risultati negativi. Il medico raccomanda l’isolamento in questi cinque giorni per evitare infezioni. Dopo questi mesi di studio del covid-19, i virologi concludono che il virus non può ancora essere rilevato ore dopo l’infezione. Il tempo massimo in cui può essere rilevato, prima che compaiano i sintomi, è di tre giorni dopo l’infezione.