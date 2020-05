Giovinazzi: “Il simulatore è particolarmente importante per l’allenamento mentale”

La scorsa stagione è stata la prima stagione completa in Formula 1 per Antonio Giovinazzi. L’italiano aveva già corso due Gran Premi per l’allora Sauber, ma la scorsa stagione si è unito all’Alfa Romeo per la prima volta come pilota titolare. Dopo un emozionante primo anno ha terminato la classifica generale dietro il suo compagno di squadra Kimi Raikonnen, ma la fine dell’anno è stata abbastanza forte per l’italiano. Gli sarebbe piaciuto continuare con questa la tendenza al rialzo anche nel 2020.

A causa del coronavirus, deve attendere prima di poter tornare in pista, ma fino a quel momento il pilota sa come divertirsi. ” Il simulatore in casa è molto importante al momento. Naturalmente non è nulla in confronto al vero simulatore in fabbrica, ma è particolarmente utile per l’allenamento mentale “, ha detto Giovinazzi a Motorsport.com . ” Ti aiuta a rimanere concentrato per molto tempo, ora che non puoi farlo con le corse reali “.

Prima che a Giovinazzi fosse permesso di correre in Alfa Romeo, è stato un pilota simulatore in Ferrari per due anni. Sa benissimo qual è la preparazione perfetta per un Grand Prix. ” In un simulatore, puoi davvero sentire la macchina. Questo ti consente di dare il giusto feedback prima di un weekend di gara “. Il primo weekend di gara in più di sei mesi è quasi alle porte, ora che tutto sembra essere finito in Austria.

” Durante questi tre mesi sono stato molto impegnato con la mia mente. Insieme al mio allenatore abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale. Ad esempio, provo a controllare lo stress. Un pilota deve essere in grado di guidare più di venti gare in una stagione. Quindi è importante che tu sia fisicamente e mentalmente forte “, ha concluso Giovinazzi.

