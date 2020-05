Hakkinen: “Vettel ha bisogno di mostrare di più di se stesso, ad esempio attraverso i social media”

Sebastian Vettel è noto per essere l’unico pilota di F1 che non è attivo sui social media. Sempre più piloti condividono la loro vita privata su Instagram, ma il pilota Ferrari non sembra ancora convinto. Anche Kimi Raikkonen ha osato avventurarsi in esso e ora vediamo spesso foto e video di lui nella sua vita quotidiana. Mika Hakkinen vorrebbe che Vettel fosse più attivo sui social media. ” Quando parla di se stesso e della sua famiglia, o delle corse, è davvero un ragazzo eccezionale. Ma Vettel comunica solo con i suoi fan attraverso i media e le conferenze stampa non sono sufficienti “, ha detto nel podcast di F1 Nation.

Mika Hakkinen vorrebbe che Sebastian Vettel fosse più attivo sui social media

Hakkinen si aspetta che l’arrivo di Vettel sui social media sia molto speciale. ” Non gli darò consigli su cos’altro fare, ma vorrei che rivelasse di più su se stesso in pubblico. I fan lo adorerebbero “, si aspetta Hakkinen. Tale effetto è stato già visto con Raikkonen. Attraverso i social media, i fan hanno potuto vedere di più della sua vita quotidiana, il che lo ha fatto conoscere meglio dai fan.

Per il prossimo campionato Vettel sarà ancora alla Ferrari, ma nel 2021 il tedesco dovrà cercare una nuova squadra. Hakkinen pensa di sapere perché Vettel sta lasciando la Ferrari. ” Era piuttosto deluso dalla Ferrari. Il team non era più con Vettel. Non si sentiva più a suo agio all’interno della squadra perché aveva ricevuto molte critiche “, conclude Hakkinen.

