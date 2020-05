Heidfeld: “Hamilton e Vettel non potranno mai condividere una squadra”

Nick Heidfeld, ex pilota di Formula 1, è convinto che due campioni della statura di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non potranno mai condividere una squadra, quindi esclude l’arrivo del tedesco in Mercedes. Heidfeld ritiene che sia un peccato, dato che lo spettacolo per i fan sarebbe quasi inestimabile, ma allo stesso tempo sottolinea che non è realistico vedere Vettel e Hamilton nella stessa squadra.

Nick Heidfeld, ex pilota di Formula 1, è convinto che Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non potranno mai condividere una squadra

“È un peccato, ma andare in Mercedes non è realistico. È interessante sapere che Toto Wolff analizza le qualità e non la nazionalità”, ha dichiarato Nick Heidfeld su Sebastian Vettel, parlando per l’edizione tedesca di Sky Sports. “Una squadra tedesca, ovviamente, vorrebbe avere Vettel per il marketing, ma secondo me Hamilton e Vettel non potranno mai condividere una squadra”, ha aggiunto l’ex pilota di Formula 1.

“Nessuno trarrebbe beneficio dalla firma di Vettel per la Mercedes. Vorrei andare in una squadra interamente nelle mani di Hamilton, che è anche in ottima forma. Non è l’ideale per Vettel, ma non sarebbe positivo nemmeno per Hamilton avere un tale compagno di squadra. Neanche la Mercedes dovrebbe volere che i due stiano insieme. Ciò provoca molta agitazione e non vedo proprio cosa succederà. Ma dovremo aspettare e vedere cosa accadrà. Non ho parlato con Vettel, quindi non so che cosa farà.” Heidfeld ha espresso per concludere.Va ricordato che Vettel lascerà la Scuderia Ferrari alla fine di questa stagione e anche Lewis Hamilton e Valtteri Bottas concluderanno i loro contratti quest’anno.

Ti potrebbe interessare: Hamilton alla Ferrari e Mercedes addio alla Formula 1 secondo Jordan