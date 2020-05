Il ritorno di Sainz al lavoro: lunedì volerà a Londra

La Formula 1 tornerà il 5 luglio in Austria secondo i piani della categoria regina. Le fabbriche del team come la Ferrari o la Williams hanno riaperto le loro porte e con ciò le squadre sono tornate al lavoro, cosa che sarà fatta anche da Carlos Sainz la prossima settimana. Il pilota di Madrid ha commentato che viaggerà nel Regno Unito, dove vive durante la stagione e dove la McLaren ha la sua fabbrica. L’obiettivo dello spagnolo è di poter andare a Woking prima che l’azione in pista riprenda. Sainz, che è stato al centro dell’attenzione dopo il suo trasferimento in Ferrari, è focalizzato sul 2020.

“Sì, vado a Londra lunedì dopo tre mesi. Sarà molto speciale salire su un aereo dopo così tanto tempo. Atterrerò a Londra e proverò a tornare al lavoro il più presto possibile. Le ultime due settimane sono state un po’ pazze per tutte le notizie, ma ora sono totalmente concentrato sull’anno che abbiamo davanti a McLaren “, ha detto in un live di Instagram con Will Buxton.

Viaggiando in questo momento, Sainz riesce a evitare la quarantena di 14 giorni che entrerà in vigore l’8 giugno per tutti coloro che vengono nel paese dall’estero. Nonostante ciò, lo spagnolo prenderà le dovute precauzioni e ha rivelato che, nonostante sia risultato negativo per il coronavirus quando è stato eseguito il test, non sa se lo abbia mai avuto.

“Non credo che andrò molto in fabbrica a causa del pericolo del virus, ma nel prossimo mese spero di andare. Non ho ancora un certificato per sapere se ho avuto il COVID-19 o no. Vado passo dopo passo. Per prima cosa, incontrerò i miei meccanici, i miei ingegneri. Poi il simulatore, quello vero, testando le varie novità e preparandomi per il ritorno in pista “, ha spiegato.

I piloti hanno avuto l’opportunità di girare sei giorni in preseason a febbraio dopo alcuni mesi fuori pista. Nonostante ciò, a causa del coronavirus non sono stati in grado di risalire in auto. In questo modo, senza contare i test a Barcellona, ​​si accumuleranno poco più di sette mesi senza competere. Sainz crede che non avranno ancora troppi problemi.

“Viaggeremo, andremo in Austria e prepareremo tutto. Poi l’entusiasmo delle qualifiche e della gara. Tutto passo dopo passo. Penso che ci vorranno alcuni giri per sentirci al 100%, ma non molti. Già nella prima sessione di prove libere, non più di 10, scommetto “, ha detto per finire.

