Il futuro di Vettel: Un anno sabbatico o pensione secondo Chandhok

L’ex pilota di Formula 1 e attuale commentatore, Karun Chandhok, è convinto che Sebastian Vettel non andrà in una squadra di metà classifica come la Renault, quindi vede solo due opzioni future per il tedesco: anno sabbatico o ritiro. Alla fine di questa stagione, Vettel lascerà la Scuderia Ferrari – il suo sostituto sarà Carlos Sainz – e il suo futuro è incerto al momento. I percorsi futuri disponibili per ‘Seb’, specialmente in un team leader, sono molto limitati, quindi Chandhok vede solo due soluzioni.

“Prenderà un anno sabbatico o andrà in pensione. Ho la sensazione che non andrà alla Renault, non lo vedo come un’opzione attraente per lui. E non ci sono posti di alto livello disponibili”, ha detto Chandhok, in dichiarazioni raccolte da Outlook India. Il quattro volte campione Vettel è stato collegato nei giorni scorsi a un possibile posto in Mercedes per la stagione 2021 per formare una “squadra da sogno” con Lewis Hamilton, ma Chandhok, come Nick Heidfeld, non lo considera fattibile, dal momento che la scuderia tedesca ha uno schema vincente e un giovane pilota come George Russell in attesa.

“Penso che la priorità di Mercedes sia parlare con Lewis e vedere cosa vuole fare. Non hanno ancora firmato l’accordo. Una volta che decide cosa vuole fare e per quanto tempo vuole firmare un contratto, allora il resto del puzzle può essere risolto, ora se mantengono Valtteri Bottas o firmano con George Russell “, ha aggiunto. “Bottas sta davvero facendo un buon lavoro per loro e non hanno bisogno di nessuno che dia fastidio a Lewis. Vogliono che qualcuno lavori in pace con lui. Quindi davvero non penso che Vettel si unirà a Lewis in Mercedes. La loro priorità dovrebbe essere rinnovare con Lewis ” ha detto Chandhok per concludere.

