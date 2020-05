Jeep Quicksand: il concept creato per conquistare le dune di sabbia

La Jeep Quicksand è uno dei concept più interessanti realizzati dalla casa automobilistica statunitense in quanto riesce a fondere perfettamente l’iconica Jeep Wrangler con il concetto di hot rod. La Quicksand è stata creata per gli appassionati che amano viaggiare sulla sabbia, un segmento su cui Jeep si concentrerà molto il futuro tramite la nuova serie Mojave.

Il concept presenta un passo più lungo rispetto alla JL a due porte standard. Il corpo è stato tagliato nella parte anteriore e posteriore mentre il tetto rigido e il parabrezza sono stati tagliati per dare alla Jeep Quicksand un aspetto più lungo, più veloce e più basso.

Jeep Quicksand: il concept basato sulla Wrangler con design hot rod

Il concept espone i passeggeri a tutti gli elementi esterni in quanto non dispone di finestrini e tetto. Il sound proviene dal motore 392 Crate Hemi di Mopar abbinato alla trasmissione manuale Getrag a 6 rapporti. Il propulsore fuoriesce dal cofano per permettere a tutti coloro che si trovano sulle dune di sabbia di sentirvi arrivare.

Grazie alla costruzione leggera e ai 492 CV e 644 nm di coppia massima sviluppati dal propulsore, la Quicksand è capace di conquistare qualsiasi duna di sabbia. Internamente, il concept assume una personalità hot road con un rivestimento rosso minimalista, due sedili anteriori ribaltabili con schienale basso, dei pannelli delle portiere piatti in alluminio, un vetro del parabrezza inclinabile e un roll bar cromato.

Al posto dei sedili posteriori troviamo una cella a combustibile per fornire al motore 392 Hemi tutto l’ottano di cui ha bisogno. Sul cruscotto della Jeep Quicksand ci sono una serie di levette che consentono di bloccare i differenziali anteriore e posteriore, accendere/spegnere le luci e così via.

Il volante con fondo piatto avvolto in pelle della Dodge Viper aggiunge una presa più confortevole quando si corre ad alta velocità sulla sabbia. Anche se il concept è stato progettato per correre sulla sabbia, ci sono ancora diverse caratteristiche orientate all’off-road per conquistare la maggior parte dei tipi di terreno.

Ad esempio, abbiamo degli pneumatici BFGoodrich Mud-Terrain KM2 da 32″ nella parte anteriore e da 37″ in quella posteriore, dei cerchi in lega di da 18″ e un set di ammortizzatori. La Jeep Quicksand non sarebbe un vero concept Jeep se non ci fossero a bordo tantissimi Easter egg.