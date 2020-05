Mick Schumacher in Alfa Romeo nel 2021?

Mick Schumacher è uno dei principali candidati per iniziare la stagione 2021 di Formula 1 come novellino. Come figlio del leggendario Michael, Mick è un passo avanti rispetto agli altri e ciò potrebbe farlo arrivare in F1 prima del previsto. Schumacher ha già fatto una buona impressione nelle categorie junior. Ad esempio, ha vinto il campionato di Formula 3 e in precedenza era arrivato secondo classificato nel campionato di Formula 4. Nel 2019 ha guidato in Formula 2 e ha concluso dodicesimo in classifica con una vittoria. Ovviamente anche il suo cognome aiuta molto.

Come membro del programma juniores Ferrari, Mick Schumacher sarà sotto i riflettori nel 2020. Un titolo in Formula 2 potrebbe quasi sicuramente garantirgli un posto all’Alfa Romeo nel 2021. Visto che Kimi Raikkonen è ad un passo dal suo ritiro e Antonio Giovinazzi non è riuscito fino ad ora a convincere. ‘La famiglia Schumacher ovviamente sa benissimo qual è la scelta migliore per Mick ”, afferma Nick Heidfeld a Sky Germany. Tuttavia Heidfeld è convinto che ci potrebbe essere una possibilità per Mick in Formula 1 nel 2021.

”Kimi quasi sicuramente terminerà la sua carriera e Antonio non convince. Quindi penso che Mick abbia sicuramente la possibilità di sedersi in una monoposto di Alfa Romeo “, ha detto lo zio Ralf Schumacher. Heidfeld ne è contento. ” “Non sarei sorpreso se vedessimo Mick in un’Alfa Romeo nel 2020. Se fa bene in Formula 2 e Antonio commette ancora più errori rispetto al 2019, non sarebbe strano se ne avesse l’occasione già a metà di questa stagione ”, conclude Heidfeld.

Ti potrebbe interessare: Mick Schumacher: “Nessun pilota arriva in F1 perché il suo cognome conta”