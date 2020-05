Fiat Strada guida le vendite di auto commerciali leggere in Brasile

l pick-up più amato in Brasile è Fiat Strada. Il veicolo della principale casa italiana ha iniziato bene l’anno 2020, vendendo 5.419 unità a gennaio, tuttavia, con l’arrivo della pandemia, le sue vendite sono scese a 1.762, in base all’ultimo report pubblicato dalla Federazione nazionale dei veicoli automobilistici (Fenabrave) per quanto riguarda il mese di aprile. Tuttavia Strada rimane leader delle vendite nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

Sebbene in aprile la Toyota Hylux occupasse la prima posizione nella classifica delle vendite di Fenabrave, Fiat Strada continua a guidare le vendite accumulate tra i mesi di gennaio e aprile, per un totale di 17.038 nuove immatricolazioni, un grande vantaggio su Toro che invece è arrivato a 15.083 pick up venduti, ed è al secondo posto nelle vendite complessive quest’anno, entrambi i modelli sono prodotti da Fiat. Il maggior numero di vendite di veicoli commerciali leggeri ha avuto luogo nel sud-est del Brasile, seguito dal sud, appena sotto il nord-est, quindi nel Midwest e infine nel nord. Ricordiamo che Fiat Strada è in attesa del debutto sul mercato della nuova generazione la cui presentazione è stata ritardata a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus.

Ti potrebbe interessare: Fiat Strada è il pick up più venduto in Brasile nel primo trimestre 2020