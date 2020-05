La Ferrari prepara un’evoluzione del motore per l’Austria con altri 20 cavalli

La Scuderia Ferrari lavora duramente nello stabilimento di Maranello per arrivare nel migliore dei modi all’inizio della stagione di Formula 1 2020, che è prevista per il primo fine settimana di luglio in occasione del GP d’Austria. Tra i suoi progressi c’è un’unità di potenza con ulteriori 20 cavalli.

Ci sono state numerose cancellazioni e sospensioni di eventi dovute alla pandemia di coronavirus Covid-19, ma sembra che la Formula 1 stia iniziando a intravedere la luce alla fine del tunnel: la categoria regina del motorsport vuole tornare in azione a luglio con un doppio evento in Austria, come ha rivelato lo stesso Chase Carey.

Nel frattempo, i team di Formula 1 hanno avuto un periodo di stop obbligatorio di 63 giorni imposto dalla FIA. Tuttavia, la Ferrari è stata una delle prime squadre che hanno deciso di chiudere le porte a causa del coronavirus, e sia il suo reparto motori sia le altre sezioni adesso hanno ripreso a lavorare. L’appuntamento dell’Austria sarà cruciale per il futuro della stagione, poiché alcune parti delle auto saranno congelate per risparmiare sui costi , quindi la Ferrari vuole arrivare in buona forma. Per questo, a Maranello lavorano quasi in ogni sezione dell’auto, ma soprattutto nel naso, nel fondo piatto, nella scatola del cambio e, soprattutto, nella centralina.

Secondo il quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport, le evoluzioni del propulsore si concentreranno su una nuova testata e modifiche alla camera di combustione, che ottimizzerà la combustione della miscela di aria e benzina. Inoltre, ciò comporterebbe un aggiornamento del software che gestisce la parte elettrica – un’operazione che stavano cercando dall’inizio dell’anno, finalmente raggiunta. In totale, il guadagno sarebbe di 20 cavalli.

La Ferrari è consapevole dell’importanza del motore su una pista come la Red Bull Ring, quindi intendono iniziare la stagione direttamente con questa “versione B” del loro motore, su cui hanno lavorato negli ultimi mesi con poco riposo – secondo la Gazzetta dello Sport il motore è stato testato sul banco di prova in tre turni giornalieri.

Per quanto riguarda la sezione aerodinamica, si parla di un rimodellamento del fondo piatto che porta ad altre modifiche obbligatorie. Nei test di preseason hanno scoperto una “micro flessione” nel cambio che ha influenzato i punti di fissaggio delle sospensioni posteriori e ha modificato il comportamento della vettura, cosa di cui si è particolarmente lamentato Charles Leclerc. La soluzione, a priori, è quella di rafforzare la copertura esterna.

