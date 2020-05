Marelli costruirà un nuovo impianto in Ohio

Marelli, fornitore globale di automobili di livello I, ha recentemente annunciato che aprirà un impianto di produzione a Bowling Green in Ohio, a supporto di nuove attività per l’unità interna dell’azienda. La costruzione della struttura sarà completata all’inizio del 2021, come da dichiarazione della società. La nuova struttura includerà operazioni di produzione, assemblaggio e deposito.

“Ci sono molti fattori che contribuiscono alla costruzione di un business case per un nuovo sito”, ha affermato Chris Bradford, capo regionale di Marelli. “Le nostre considerazioni chiave sono state l’accessibilità economica, la vicinanza ai clienti, la qualità della forza lavoro locale e l’opportunità di espandersi. Lo stato dell’Ohio, la Contea di Wood e infine la città di Bowling Green hanno soddisfatto tutte le nostre esigenze. La sede rafforza la nostra posizione di consegna con OEM automobilistici in Ohio, Illinois, Indiana, Michigan e Ontario, Canada. ”

Il produttore di componenti auto assumerà circa 75 dipendenti per supportare la produzione di oltre 760.000 componenti all’anno. “Marelli è un fornitore automobilistico di successo a livello globale con molte opzioni su dove investire e ha scelto l’Ohio”, ha dichiarato JP Nauseef, presidente di JobsOhio e CIO. “La decisione di costruire questa nuova struttura e creare 75 nuovi posti di lavoro a Bowling Green dimostra la fiducia che Marelli ha nel talento della regione e l’ottimismo che condividiamo per la crescita futura in Ohio.”

