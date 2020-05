Gran Premio di Monaco virtuale: Russell vince a casa di Leclerc

George Russell non ha incontrato alcuna opposizione al Gran Premio di Monaco virtuale. Il britannico, che è arrivato secondo, è presto salito in cima alla classifica e ha stabilito un ritmo diabolico per raggiungere la sua seconda vittoria consecutiva in questa competizione virtuale – dopo quella raggiunta in Spagna. L’evento è iniziato con una qualifica – formato corto, con una sessione singola di 18 minuti – sul bagnato, in cui Pietro Fittipaldi ha sorpreso con un impressionante 1’22”406 ottenendo la pole senza problemi, con George Russell secondo a quattro decimi e David Schumacher terzo. Charles Leclerc, quarto grazie a una penalità per Louis Delétraz.

All’inizio, George Russell è salito come un fulmine in prima posizione e Arthur Leclerc ha realizzato una spettacolare partenza al secondo posto. David Schumacher è rimasto terzo e Pietro Fittipaldi è scivolato al quarto posto partendo con pneumatici medi. Solo un giro dopo, Fittipaldi sarebbe sceso al quinto posto, con Charles Leclerc che lo ha superato rapidamente … e il Monegasco si è sbarazzato di David Schumacher al terzo giro – con una mossa rischiosa passando al terzo posto e mettendo gli occhi su Russell e su suo fratello Arthur.

Tuttavia, l’eccessiva aggressività di Charles Leclerc lo ha messo a dura prova nella parte iniziale della gara, poiché nel quinto giro ha ricevuto una penalità per aver continuamente superato i limiti della pista e la sua gara è stata notevolmente ostacolata. Da lì, George Russell è riuscito a fuggire. Tra Arthur Leclerc, Lando Norris, Pietro Fittipaldi, Charles Leclerc e compagnia c’è stato un “festival” di sorpassi e sanzioni, che ha dato libero sfogo al giovane pilota inglese della Williams.

Ad un certo punto della gara, Russell ha avuto un vantaggio rispetto al suo primo inseguitore – Charles Leclerc – di oltre 30 secondi! In questo modo, il britannico è stato in grado di permettersi di effettuare tranquillamente la sua sosta e partire con gomme nuove fino alla fine della gara. Alla fine, George ha ottenuto una vittoria comoda mentre Esteban Gutiérrez, con una strategia a due stop, ha strappato il secondo posto a Charles Leclerc giunto terzo.

La battaglia per la quarta posizione è stata più che intensa tra Alexander Albon e Arthur Leclerc, soprattutto negli ultimi giri, ma alla fine ha prevalso il pilota della Red Bull. Pietro Fittipaldi ha dovuto accontentarsi della sesta posizione, davanti a Lando Norris e Nicholas Latifi. Allo stesso modo, Louis Delétraz e David Schumacher completano la “top 10”; Valtteri Bottas, undicesimo al suo debutto.

