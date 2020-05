Russell: “Con Sainz e Leclerc, la Ferrari ha due grandi piloti per 6 o 7 anni”

George Russell ritiene che la Ferrari abbia trovato la coppia di piloti ideale per costruire un team che sia una garanzia a lungo termine. Il pilota della Williams assicura che, con Carlos Sainz e Charles Leclerc, gli italiani hanno due “megapiloti” per i prossimi sei o sette anni. “All’inizio è stata una sorpresa, ma tutto ha un senso. Alla Ferrari devono iniziare a guardare al futuro”, ha dichiarato George Russell, in un’intervista online con il sito britannico Sky Sports. “Con Charles e Carlos possono avere una formazione per cinque, sei o sette anni a venire. Penso che in qualsiasi organizzazione quella stabilità sia ciò di cui le persone hanno bisogno”, ha aggiunto.

D’altra parte, George vede la McLaren in una situazione simile, dal momento che sia Lando Norris che Daniel Ricciardo hanno un grande futuro davanti a sé. “Allo stesso modo con Lando e Daniel. Sia Daniel che Lando potrebbero essere alla McLaren per quattro, cinque o sei anni. Penso che abbia senso se ci pensi da quel lato delle cose ed è emozionante per lo sport.” Per quanto riguarda il suo futuro, Russell attende pazientemente la sua opportunità. Ricordiamo che gli inglesi sono collegati alla Mercedes, ma la road map doveva fare almeno due anni a Williams.

“Siamo tutti giovani e tutti vogliamo avere una carriera di successo, ma se stai facendo bene il tuo lavoro, avremo tutti la nostra possibilità. Questo è tutto ciò che posso fare adesso. Vedere i miei compagni di squadra lassù in potenziali auto vincitrici del campionato è qualcosa di cui sono un po’ geloso, ovviamente, perché voglio essere anche lì a cercare di combattere.” Tuttavia, finché continuerò a fare il mio lavoro al meglio delle mie possibilità, questa opportunità arriverà. Che si tratti del prossimo anno, due anni, cinque o dieci anni. Dovrebbe arrivare “, ha detto Russell.

