Felipe Massa: “So come sta Michael Schumacher”

Felipe Massa, ex partner di Michael Schumacher alla Ferrari, assicura di conoscere lo stato di salute attuale del tedesco e di pregare ogni giorno di vederlo di nuovo su un circuito. Non si sa nulla di come sia Michael Schumacher oggi. La sua famiglia, proprio come durante la sua carriera sportiva, ha tenuto segrete tutte le informazioni relative alla salute del Kaiser da quando il tedesco ha subito un grave incidente di sci nel 2013. Solo la cerchia più vicina di Michael, persone come Jean Todt o Felipe Massa, conosce la sua situazione attuale. Ciò è stato confermato questo mese dal pilota brasiliano di Formula 1, che ha condiviso la squadra nel 2006 con il sette volte campione.

” So come sta, ho informazioni, la mia relazione è sempre stata molto stretta con lui, tranne che con sua moglie Corinna, perché non è apparsa molto nelle gare”, ha detto Massa nel programma Expediente Fútbol di Fox Sports. Felipe ha insistito sul fatto che non può parlare della situazione di Michael, anche se ammette che non passa attraverso una semplice fase sette anni dopo il suo incidente. “Penso che la cosa principale di tutto questo sia che sappiamo che la sua situazione non è facile, che è in una fase difficile, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto con la sua famiglia. A loro non piace divulgare alcuna informazione, e chi sono io per farlo? ” ha aggiunto il brasiliano.

Massa crede nella ripresa di Michael, soprattutto per il fatto che, come padre, il sette volte campione potrebbe essere vicino a suo figlio per guidarlo nella sua carriera agonistica, soprattutto ora che gareggia in Formula 2. “Sogno e prego ogni giorno che migliori, che riappaia su un circuito, specialmente ora che suo figlio sta correndo, così da poterlo rallegrare e seguire. Quindi prego che ciò possa accadere un giorno”, ha detto Massa per finire.

