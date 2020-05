Alfa Romeo 4C Spider ritorna negli USA per il model year 2020

L’Alfa Romeo 4C Spider con motore centrale è ritornata in Nord America per il model year 2020. La sportiva italiana, seducente e leggera, è stata la vettura che ha segnato il ritorno del Biscione negli Stati Uniti.

Utilizzando un telaio monoscocca in fibra di carbonio ispirato alla Formula 1, che assicura un incredibile rapporto peso/potenza di 10.4, il veicolo dal peso inferiore di 1134 kg riesce a stabilire ancora alcuni numeri impressionanti.

Alfa Romeo 4C Spider: debutta negli Stati Uniti il model year 2020

Il piccolo motore turbo a quattro cilindri in linea, realizzato interamente in alluminio e con cilindrata di 1750 cc e iniezione diretta, è in grado di sviluppare una potenza di 240 CV e 350 nm di coppia massima. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica di Arese, la 4C Spider è capace di scattare da 0 a 96 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 257 km/h.

Mentre la maggior parte dell’equipaggiamento è rimasto lo stesso per la due posti italiana, esiste un nuovo pacchetto in edizione limitata per il 2020 chiamato Alfa Romeo 4C Spider Italia. Si tratta di una special edition parecchio limitata poiché proposta in soli 15 esemplari costruiti per il Nord America. Inoltre, questa versione è disponibile a un prezzo superiore di 5000 dollari (4.587 euro) rispetto al modello standard.

Più nello specifico, la 4C Spider Italia dispone di una carrozzeria con l’esclusivo colore Misano Blue metallizzato, presa d’aria frontale e diffusore posteriore in Piano Black, livrea unica con grafica dedicata 4C Spider Italia, inserto in alluminio con logo 4C Spider Italia presente sul cruscotto e una targhetta numerata progressivamente sulla console centrale.

Per quanto riguarda la normale Alfa Romeo 4C Spider 2020, come anticipato poco fa troviamo un propulsore turbo da 1.75 litri abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce.

Tantissimi optional disponibili per creare la 4C dei propri sogni

Esternamente, la sportiva del Biscione dispone di cerchi in alluminio lucido da 17″ o 18″, pinze freno argento, luci di marcia diurna a LED e fanali posteriori a LED, specchietti retrovisori esterni con funzione di riscaldamento, impianto di scarico con terminali Dual-Chrome, tetto rimovibile nero e un set di pneumatici Pirelli P-Zero AR tre stagioni 205/45R17 e 235/40R18.

Internamente, la 4C Spider MY 2020 propone sedili in tessuto nero con cuciture rosse a contrasto, volante avvolto in pelle nera con fondo piatto, comandi al volante, pedaliera e poggiapiedi in alluminio, tappetini anteriori con logo ricamato e selettore del cambio elettrico montato sulla console.

A livello tecnologico, la spider della casa automobilistica milanese offre telecamera posteriore, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, sospensioni sportive, display TFT da 7 pollici, aria condizionata, differenziale elettronico, impianto stereo Bluetooth con radio AM ed FM e accesso senza chiave.

Come optional, invece, sono disponibili diverse opzioni come fascia frontale con presa d’aria in fibra di carbonio, fari bi-xenon, pinze freno rosse, nere o gialle, scarico Akrapovic, sedili in microfibra con finiture in pelle nera, impianto stereo premium Alpine, cerchi in alluminio da 18″ e 19″ a cinque razze, pneumatici Pirelli P Zero Performance AR Racing, specchietti retrovisori esterni con calotte in fibra di carbonio, volante in microfibra e tanto altro ancora.

L’Alfa Romeo 4C Spider 2020 è disponibile in Nord America nelle tonalità Black, White, Basalt Grey Metallic, Rosso Alfa e Rosso Competizione ad un prezzo di listino di partenza di 67.150 dollari (61.613 euro).