Jeep Renegade Upland 2020 debutta negli Stati Uniti

Il Renegade è sicuramente un’ottima scelta per tutte quelle persone che stanno cercando il primo veicolo da comperare o un SUV economico. Nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha annunciato la disponibilità nel mercato USA del Jeep Renegade Upland 2020.

La versione Upland è tornata per il model year 2020 e in sostanza si basa sull’allestimento Sport. Questa introduce alcuni equipaggiamenti molto interessanti, oltre ad incorporare il design off-road della Trailhawk.

Jeep Renegade Upland 2020: disponibile negli USA la nuova versione del SUV

Il Renegade Upland 2020 arriva di serie con il sistema di trazione integrale 4×4. Esternamente troviamo dei ganci traino neri, una parte frontale Trailhawk con fendinebbia, delle cornici posteriori in nero lucido, una griglia dotata di bordi neri, dei cerchi in alluminio da 17″ in nero lucido, un badge sempre in nero lucido e degli pneumatici all season BSW 215/60R17.

Internamente, invece, il Jeep Renegade Upland è dotato di inserti arancioni e di tappetini Mopar per tutte le stagioni. In aggiunta a tutte le caratteristiche offerte dall’allestimento Sport, abbiamo delle maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, delle barre del tetto nere e i sistemi di avvio remoto e accesso senza chiave.

Sotto il cofano della versione Upland 4×4 troviamo di serie il motore Tigershark MultiAir a quattro cilindri da 2.4 litri capace di sviluppare una potenza di 182 CV e 237 nm di coppia massima. Accanto al powertrain è presente la trasmissione automatica 948TE a 9 rapporti.

Secondo le prime informazioni condivise dalla casa automobilistica statunitense, il SUV dovrebbe garantire un consumo di carburante pari a 8,93 km/l in città e 12,33 km/l in autostrada.

Per quanto riguarda le colorazioni, il nuovo Jeep Renegade Upland è disponibile in 10 tonalità: Alpine White, Bikini, Black, Colorado Red, Glacier Metallic, Granite Crystal, Jetset Blue Metallic, Omaha Orange, Slate Blue Pearl e Sting-Gray. In conclusione, la nuova variante del famoso SUV compatto è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di listino di 25.270 dollari (23.171 euro).