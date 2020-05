Ram 2500: la nuova generazione arriverà presto in Australia

Ram Trucks Australia è l’unico importatore e distributore autorizzato a vendere veicoli della casa automobilistica americana sia in Australia che in Nuova Zelanda. Il brand ha inizialmente lanciato il Ram 2500 nei mercati di entrambi i paesi, prima di importare e modificare il 1500 di quarta generazione (noto negli USA come 1500 Classic).

Ram Trucks Australia importa il pick-up dallo stabilimento di assemblaggio di Saltillo, in Messico, come modelli dotati di guida a sinistra e successivamente vengono convertiti presso la fabbrica dell’azienda di Melbourne.

Ram 2500: la casa automobilistica anticipa il debutto della nuova generazione nel mercato australiano

Sia il telaio che il corpo del pick-up vengono separati prima di essere convertiti tramite un sistema sterzante specifico per la guida a destra. Inoltre, viene implementato un nuovo cruscotto prodotto e sviluppato in Australia attraverso un sistema specifico prima che il corpo e il telaio vengano di nuovo assemblati per dare vita al prodotto finale.

Dopo aver aggiornato la gamma Heavy Duty 2019/2020, ora Ram Trucks Australia ha affermato che prestò porterà sul mercato il Ram 2500 di quarta generazione. In particolare, il brand ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un messaggio in cui riporta che stanno lavorando costantemente alla valutazione, alla progettazione e al collaudo di nuovi modelli.

Nello stesso post, il braccio destro australiano del marchio di FCA ha dichiarato che la prossima generazione di Ram Heavy Duty è programmato per essere aggiunto alla gamma australiana all’inizio del prossimo anno. Da notare che il messaggio è stato accompagnato da un teaser raffigurante un pick-up Ram coperto da un telo per auto (foto in evidenza).

Addetti ai lavori sostengono che i pick-up HD saranno configurati in modo molto simile alle attuali offerte della gamma Ram 2500. Inoltre, ci aspettiamo l’introduzione della sola configurazione Laramie Crew Cab Short Box 4×4 con motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Alcune fonti riportano che Ram Trucks Australia potrebbe lanciare anche la versione sportiva Night Edition recentemente presentata in Brasile.