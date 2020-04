Ram 2500 Night Edition ora disponibile in Brasile in soli 100 esemplari

Ram ha ufficializzato nelle scorse ore in Brasile il nuovo Ram 2500 Night Edition in edizione limitata dal prezzo di 326.990 R$ (57.774 euro), quindi 5000 R$ (883 euro) in più rispetto alla variante Laramie da 321.990 R$ (56.890 euro).

Caratterizzato da inserti in nero lucido e opaco, il pick-up di FCA dispone di gradini a scomparsa per accedere facilmente all’abitacolo. Non mancano dei nuovi cerchi in lega con un design esclusivo e finitura scura e una griglia verniciata in nero lucido.

Ram 2500 Night Edition: debutta nel mercato brasiliano l’edizione speciale del pick-up HD

I fari a LED dispongono di una cornice nera mentre gli specchietti retrovisori esterni sono verniciati in nero lucido. I paraurti, le maniglie delle portiere e altre componenti del corpo del pick-up sono dello stesso colore della carrozzeria. Il 2500 Night Edition è disponibile in tre colorazioni chiamate Granito Crystal (Cristallo Granito), Vermelho Delmonic (Red Delmonic) e Preto Diamond (Black Diamond).

Con soli 100 esemplari disponibili per il mercato brasiliano, lo speciale pick-up si distingue anche per il suo pacchetto di equipaggiamento molto generoso. Questo comprende il sistema di infotainment Uconnect con display da 12 pollici, il sistema di monitoraggio a 360°, il supporto Android Auto ed Apple CarPlay, il navigatore GPS e la cancellazione del rumore esterno.

Il 2500 Night Edition offre, inoltre, il monitoraggio del traffico incrociato nella parte posteriore e il monitoraggio dei punti ciechi. Internamente troviamo delle rifiniture in pelle e legno, aria condizionata bi-zona e tanto altro ancora.

Sotto il cofano del nuovo Ram 2500 Night Edition c’è il potente motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri capace di sviluppare una potenza di 365 CV e 1085 nm, abbinato alla trazione integrale e a una trasmissione automatica a 6 marce.