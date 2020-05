Incentivi auto: l’UE prepara un piano per aumentare le vendite di auto ecologiche

La Commissione Europea sta considerando l’idea di proporre un pacchetto di incentivi economici da ben 20 milioni di euro da destinare ai consumatori per acquistare auto più ecologiche. Il pacchetto complessivo potrebbe avere fino a 100 miliardi di euro.

I dettagli su questi incentivi non sono ancora stati finalizzati, secondo il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, in quanto vi sono ancora divergenze su come definire le auto eco-friendly. Nel frattempo, il Ministero dei Trasporti tedesco sta spingendo per includere nel pacchetto anche le vetture che emettono 140 g/km di CO2, dato che supera di gran lunga l’obiettivo di emissioni del 2021 pari al 95 g/km.

Incentivi auto: l’Europa vuole spingere sulle auto eco-friendly

Una cosa del genere sarebbe “completamente inaccettabile”, secondo Stef Cornelis del gruppo Transport & Environment. Altri hanno criticato anche la proposta tedesca affermando che danneggerebbe le case automobilistiche anziché aiutarle quando si tratta di raggiungere gli obiettivi di emissioni di CO2.

La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiarito che qualsiasi pacchetto economico deve mirare anche a proteggere il clima. A supporto arriva la dichiarazione fatta dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il quale ha affermato: “Se è necessario aumentare il nostro debito, che verrà poi ereditato dai nostri figli, allora come minimo dobbiamo usare quel denaro per investire nel loro futuro affrontando il cambiamento climatico, riducendo l’impatto sul clima e non peggiorandolo“.

Parte del piano dell’Unione Europea è anche quello di accelerare lo sviluppo di nuovi motori alternativi per ridurre le emissioni del trasporto su strada, con fondi destinati anche alla costruzione di 2 milioni di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici entro il 2025. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato ad Autonews Europe che un nuovo Piano Marshall per sostenere la ripresa economica sarà presentato il 27 maggio.