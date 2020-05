Alfa Romeo Berlinetta Aero: Touring Superleggera pubblica il primo teaser

Touring Superleggera spegnerà le 110 candeline di Alfa Romeo con l’annuncio di una versione moderna di una delle auto sportive più eleganti realizzate dalla casa automobilistica di Arese: l’Alfa Romeo 8C 2900. La presentazione ufficiale della Alfa Romeo Berlinetta Aero avverrà a luglio.

Un teaser rilasciato dalla famosa carrozzeria italiana ci dà un assaggio delle linee generali del nuovo modello. Anche se una parte è visibile e l’altra è avvolta nell’oscurità, possiamo vedere come questa vettura abbia un design molto vicino all’originale 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans costruita da Touring per competere nella 24 Ore di Le Mans del 1938.

Alfa Romeo Berlinetta Aero: ecco come Touring Superleggera ricorderà i 110 anni del Biscione

L’auto vantava un cofano motore extra lungo e un retro piuttosto corto. Come suggerisce il nome, la 8C 2900 era equipaggiata da un motore a otto cilindri in linea da 2.9 litri con potenza di 220 CV, scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 4 velocità.

L’Alfa Romeo Berlinetta Aero, invece, dovrebbe nascondere sotto il cofano il V6 biturbo da 2.9 litri molto probabilmente preso dalla Giulia GTA. In quest’ultima vettura, il sei cilindri è capace di erogare fino a 540 CV.

La società italiana aveva in programma di presentare la Berlinetta Aero in occasione del Goodwood Festival of Speed di quest’anno ma purtroppo l’evento è stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus. Di conseguenza, la presentazione avverrà online.

Maggiori dettagli sul nuovo modello (come la data esatta della presentazione) verranno pubblicati nelle prossime settimane. Touring Superleggera non ha ancora detto nulla sui prezzi o su quanti esemplari verranno prodotti ma sicuramente l’Alfa Romeo Berlinetta Aero sarà costosa e rara.

In ogni caso, questa nuova auto si affiancherà alla bellissima Disco Volante realizzata sempre dall’azienda italiana e proposta in soli otto esemplari nel 2012.