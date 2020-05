Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: ecco un esemplare da 1000 CV

La Charger SRT Hellcat 2020 è una delle berline a quattro porte più performanti presenti in questo momento sul mercato. Ciò è possibile grazie al suo potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV.

In questo articolo, però, vi parleremo di un esemplare della Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 davvero impressionante poiché è in grado di produrre ben 1000 CV. In particolare, Dream Giveaway Garage ha collaborato con Forza Tuning & Performance e American Car Craft per costruire questa berlina infernale che tra l’altro viene proposta come premio.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: un esemplare 2020 riesce a tirare fuori 1000 CV dal suo Hemi V8

Dream Giveaway Garage ha ordinato una Charger SRT Hellcat Widebody rivestita esternamente nella colorazione Pitch Black, abbinata a interni in pelle nera e alcantara con un pacchetto ricco di opzioni. Queste includono tetto apribile elettrico, impianto audio Harman & Kardon, Navigation and Travel Group, pacchetto alcantara, pinze freno arancioni, cerchi Warp Speed da 20″, pneumatici performance a tre stagioni 305/35ZR20, pacchetto interno in pelle scamosciata/carbonio e altro ancora.

Con tutti questi equipaggiamenti, questa Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 è disponibile a un prezzo di listino di 83.230 dollari (76.049 euro). Come detto ad inizio articolo, però, abbiamo di fronte un esemplare modificato da Forza Tuning & Performance. Gli esperti hanno aggiunto il pacchetto performance Stage 4R dal costo di 16.000 dollari (14.619 euro) il quale aumenta la potenza da 717 a 1000 CV, mantenendo un’eccellente guidabilità quotidiana.

Nello specifico, il pacchetto Forza Tuning Stage 4R include diverse caratteristiche come ad esempio un albero di trasmissione monoblocco in alluminio DSS da 4 pollici, delle barre posteriori cromate Chromoly, un termostato a 160°, un’unità di controllo motore modificata e tanto altro ancora.

Tutte le varie componenti rendono questa Charger Hellcat sicuramente un bolide da non sottovalutare su strada. L’esterno è stato personalizzato con un pacchetto grafico appositamente selezionato e installato da Dream Giveaway Garage. Questo comprende delle strisce nere opache, un’antenna verniciata, una grafica Hellcat e così via.

A bordo di questa Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020, poi, troviamo uno splitter anteriore, uno spoiler posteriore e un diffusore in fibra di carbonio, varie luci collocate in diverse zone del corpo e altro ancora. L’abitacolo è rimasto prevalentemente di serie con alcuni inserti personalizzati.