Leclerc orgoglioso ambasciatore di Giorgio Armani

Dopo Lewis Hamilton, anche Charles Leclerc ha iniziato una collaborazione con un noto marchio di moda. Laddove Hamilton si è impegnato con Tommy Hilfiger, Leclerc annuncia lunedì di essere diventato ambasciatore di Giorgio Armani. Giorgio Armani ha avuto i suoi più grandi successi con i marchi di moda Giorgio Armani ed Emporio Armani. L’obiettivo dello sfarzoso italiano è sempre stato quello di progettare la moda elegante e l’ha rapidamente diffusa in tutto il mondo. Nel 2001, Forbes lo ha proclamato il designer di maggior successo in Italia e ha stimato il valore della sua azienda a quasi $ 2 miliardi.

Leclerc non è il primo pilota a entrare in una partnership con un marchio di moda, perché Hamilton è anche impegnato con la sua linea di abbigliamento oltre alla Formula 1. Hamilton può essere visto sul paddock nei capi più stravaganti di Tommy Hilfiger e anche è riuscito a collegare il marchio a Mercedes. Se ciò accadrà anche nel caso della Ferrari non è ancora chiaro. Tuttavia, Leclerc stesso è molto orgoglioso come ambasciatore del marchio italiano. ” Estremamente felice di annunciare che ora sono ambasciatore di Giorgio Armani. La moda, insieme alla musica e al motorsport, è stata una mia grande passione ed è un grande onore essere in grado di rappresentare un tale marchio ora ”, afferma Leclerc sul suo Twitter.

