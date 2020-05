Jeep CJ-5 da 360 CV sfida una Focus RS e una RS7 | Video

Prima di diventare Jeep, il marchio automobilistico americano era conosciuto con il nome di Willys-Overland. Nel corso della storia, il brand portò sul mercato diversi veicoli fra cui la Jeep CJ dove CJ sta per Civilian Jeep.

Si tratta di una vettura fuoristrada costruita dal 1944 al 1986 in diverse versioni e proposta sul mercato come una variante commerciale del veicolo utilizzato dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Jeep CJ-5: un esemplare modificato del fuoristrada si scontra con altri veicoli

La prima CJ, la CJ-2, venne introdotta nel 1944. Nel corso degli anni, l’auto venne proposta in diverse varianti e allestimenti e con motori sia a benzina che diesel. Grazie alle sue caratteristiche, però, la Jeep CJ riesce a garantire ancora un’ottima guidabilità nei percorsi accidentali tanto da renderla molto apprezzata dagli appassionati di off-road.

Le ultime versioni del fuoristrada, la CJ-7 e la CJ-8, vennero rimpiazzate nell’87 dall’icona dell’off-road che tutti noi oggi conosciamo con il nome di Jeep Wrangler. Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Gumbal che vede protagonista una CJ-5 che si trova a fronteggiare una Ford Focus RS Mk2 e un’Audi RS7 Sportback.

In particolare, la Jeep CJ-5 nasconde sotto il cofano un motore in grado di sviluppare una potenza di 360 CV mentre le altre due propongono rispettivamente 305 e 750 CV. Per scoprire il vincitore di questa sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.